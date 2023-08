Accidentul de aseara de pe DN1F - al treilea cel mai periculos drum din Cluj - a fost cauzat de sofer care a intrat in coliziune cu o autoutilitara oprita in afara partii carosabile.Accidentul a avut loc in jurul orei 20, in Baciu Conform primelor cercetari, un barbat, de 51 de ani, care conducea un autoturism pe DN1F, ... citeste toata stirea