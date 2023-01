Accidentul de aseara din Cluj, in care o fata de 17 ani si-a pierdut viata, a fost cauzat de un sofer care a efectuat o depasire neregulamentara, s-a izbit de o masina care circula pe contrasens

Accidentul de aseara din Cluj, in care o fata de 17 ani si-a pierdut viata, a fost cauzat de un sofer care a efectuat o depasire neregulamentara.Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 21.40, pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, in localitatea Bucea. "Conform datelor preliminare, politistii au constat ca un tanar in varsta de 21 de ani, care se deplasa cu autoturismul pe directia Cluj Napoca spre Oradea, dupa o depasire neregulamentara ar fi intrat in coliziune cu un autoturism care ... citeste toata stirea