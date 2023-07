Accidentul de aseara din Rogojel a fost provocat de sofer, care a pierdut controlul asupra masinii intr-un drum in panta si in curba.Conform informatiilor politistilor, remise la solicitarea actualdecluj.ro, accidentul a avut loc in jurul orei 19.50 pe drumul comunal 129, in localitatea Rogojel, unde un sofer de 32 de ani din comuna Sacuieu care se deplasa cu un aututrism din directia Rogojel spre Sacuieu pe un sector de drum in curba, drum in ... citeste toata stirea