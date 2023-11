Accidentul de azi de pe autostrada Transilvania, din Cluj, a fost provocat de soferul unei autoutilitare care s-a lovit de masina care il preceda.Accidentul s-a produs in jurul orei 10.05, pe A3 Campia Turzii-Nadaselu, km 19, sensul de mers Turda catre Gilau. In urma cercetarilor preliminare s-a stabilit ca un sofer de autoutilitara, de 32 de ani, din judetul Salaj, in timpul deplasarii ... citeste toata stirea