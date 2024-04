Accidentul de dimineata cu un motociclist ranit, pe strada Traian Vuia, a fost provocat de un sofer care a vrut sa vireze la stanga in intersectie.Accidentul a avut loc in jurul orei 10.10 in intersectia strazilor Traian Vuia cu Elicei. Politistii arata pentru actualdecluj.ro ca din primele verificari accidentul a fost provocat de soferul unei masini care iesea din ... citește toată știrea