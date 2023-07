Accidentul de ieri unde un tanar de 20 de ani s-a rasturnat cu masina a fost provocat de sofer, care nu a adaptat viteza la conditiile de drum; acesta era beat, cu o concentratie de 0,77 miligrame de alcool pur in aerul expirat.Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 21.40, pe DN16, in localitatea Ghirisu Roman. Conform primelor cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un tanar, de 21 de ani, din comuna Geaca, care ... citeste toata stirea