Accidentul de pe Calea Motilor care a paralizat traficul pe axa est-vest, in aceasta dupa-masa, a fost produs de un sofer care voia sa intre pe o strada secundara desi accesul e interzis.Accidentul a avut loc in jurul orei 13. In urma primelor verificari, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 72 de ani, din Cluj-Napoca, care circula cu autoturismul inspre cartierul Manastur, ar fi efectuat un viraj la stanga spre o strada secundara, strada Iuliu Hatieganu, moment in care a intrat ... citeste toata stirea