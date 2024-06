Accidentul din aceasta dimineata de pe cel mai periculos drum din Cluj, in care a fost implicat un autocar si care a determinat blocarea circulatiei, a fost provocat de soferul unui autoturism care a intrat pe contrasens.Accidentul a fost inregistrat in jurul orei 09.51, a fost inregistrat un accident rutier, pe DN1 E60, in localitatea clujeana Bucea. Din activitatile de cercetare efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un autovehicul condus de un barbat de 36 de ani, din ... citește toată știrea