Accidentul din aceasta dupa-masa din Sanpaul, cu trei masini implicate dintre care un TIR, si doi raniti, a fost provocat de un sofer care a intrat pe contrasens.Accidentul a fost inregistrat in jurul orei 13 pe DN1F E81, al treilea cel mai periculos drum din Cluj, in afara localitatii Sanpaul. Din primele informatii, un barbat de 35 de ani, din judetul Neamt, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa pe directia Zalau - Cluj-Napoca, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in ... citește toată știrea