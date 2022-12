Accidentul din Bunesti, cu o persoana decedata, cauzat de un sofer care ar fi adormit la volan si a intrat pe contrasens

Tragicul accident din aceasta dimineata de pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, in care o persoana si-a pierdut viata, s-a produs dupa ce o masina a intrat pe contrasens.Accidentul a avut loc in jurul orei 4.15 dimineata, pe raza localitatii Bunesti, pe DN 1C, al doilea cel mai periculos drum din Cluj dupa numarul accidentelor grave sau mortale inregistrate, dupa DN1E60. "In urma primelor cercetari efectuate rezulta ca autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 44 de ani, din ... citeste toata stirea