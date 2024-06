Accidentul din Mica, de unde un sofer a fost transportat de urgenta cu elicopterul, a fost cauzat de faptul ca masina a parasit partea carosabila

Accidentul din aceasta dimineata din comuna Mica, de unde un sofer a fost transportat de urgenta cu elicopterul, a fost cauzat de faptul ca masina a parasit partea carosabila "in conditii ce urmeaza a fi stabilite in cadrul cercetarilor", dupa cum arata Politia la solicitarea actualdecluj.ro.Accidentul a avut loc in jurul orei 8 dimineata pe DJ161D, in comuna Mica. Din activitatile de cercetare efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un autovehicul condus din directia satului ... citește toată știrea