Un sofer Bolt s-a lovit cu un sofer de Uber in accidentul produs, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Cipariu. Politia spune ca ambii sofer au intrat pe rosu, dar fara pic de responsabilitate fata de pasagerii pe care ii transportau."Din cercetarile preliminare s-a constatat ca un conducator auto de 24 de ani, judetul Salaj, care conducea un autoturism pe strada General Traian Mosoiu in directia strazii Posada, la intersectia semaforizata cu P-ta Cipariu nu ar fi respectat semnificatia ... citeste toata stirea