Accidentul din Tritenii de Jos de noaptea trecuta, soldat cu moartea unei persoane, ar fi fost cauzat de soferita, care a intrat pe contrasens si s-a izbit de un excavator parcat.Accidentul a avut loc in jurul orei 00.45, pe DJ 151 C, in comuna Tritenii de Jos. Din cercetarile preliminare de la locul accidentului politistii au constatat ca un autoturism condus de o femeie de 51 de ani, din comuna Tritenii de Jos, care circula din directia ... citește toată știrea