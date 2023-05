Accidentul din Valea Draganului, in care au fost implicate doua autoutilitare, un tir si o motocicleta, a fost provocat de nerespectarea distantei de siguranta intre autovehicule, au constatat politistii sositi la fata locului.Accidentul a avut loc in jurul amiezii pe DN1 - E60, cel mai periculos drum din Cluj, in localitatea Valea Draganului. "Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca accidentul s-ar fi produs pe fondul nerespectarii distantei de siguranta ... citeste toata stirea