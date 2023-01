Accidentul grav din Rugasesti, in care un copil de 7 ani a fost ranit grav, provocat de o soferita care a facut o depasire interzisa

Accidentul grav din aceasta dimineata din Rugasesti, soldat cu doua persoane ranite intre care un copil de 7 ani, a fost provocat de o soferita care a efectuat o manevra de depasire intr-o zona in care aceasta era interzisa, si a pierdut controlul asupra masinii.Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, pe DN18 B, in interiorul localitatii Rugasesti. Din primele cercetari efectuate la fata locului de politistii rutieri s-a constatat faptul ca un autoturism condus din directia Rugasesti ... citeste toata stirea