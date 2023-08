Accidentul de azi, in care a fost implicat un TIR si un microbuz, ar fi fost provocat de soferul microbuzului, care a vrut sa patrunda intr-o parcare.Accidentul a avut loc in jurul orei 11 pe DJ107 M, intre localitatile Sacel si Liteni. Conform primelor cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 40 de ani, in timp ce conducea un microbuz, ar fi intentionat sa patrunda intr-o parcare, intrand in coliziune laterala cu un ansamblu de ... citeste toata stirea