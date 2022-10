ACEsIUNE DESFASURATA DE POLIEsISTII BRIGAZII AUTOSTRAZI PE LINIA TRANSPORTULUI DE PERSOANE

In aceasta dimineata, in intervalul orar 06:00-10:00, politistii rutieridin cadrul Brigazii Autostrazi au desfasurat, pe tronsonul Campia Turzii-Nadaselu,activitati pentru verificarea modului in care se efectueaza transporturile publice de persoane.Verificarile politistilor au vizat detinerea documentelor necesare efectuarii transportului public de persoane, respectarea traseului si a graficului de circulatie,cu perioadele de conducere si pauzele prevazute, respectarea capacitatii de ... citeste toata stirea