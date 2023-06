Achimas Cadariu a transmis un comunicat oficial miercuri dimineata, in care a informat ca nu va vota favorabil, in Comisia pentru Sanatate si Familie, in privinta portofoliului ministerial al lui Alexandru Rafila, in Guvernul Ciolacu, dupa ce acesta din urma a anuntat ca lanseaza un alt plan de cancer decat cel promovat prin lege de Parlamentul Romaniei.Ministrul Sanatatii are obligatia legala de a prezenta pana in 30 iunie normele de aplicare a Legii privind Planul National de Combatere a ... citeste toata stirea