Fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie Marius Bojita a scapat de acuzatia de abuz in serviciu de care era acuzat in urma cu mai multi ani de catre procurori. Instanta Judecatoriei Cluj-Napoca l-a achitat impreuna cu restul colegilor sai acuzati de aceeasi infractiune, in urma cu cateva zile.In dosar au fost inculpate cinci persoane - Bojita, dar si Doina Miere, Lorena Filip, Simona Heghes si Roxana Banc. UMF Cluj s-a constituit parte vatamata in proces. Judecatoria Cluj-Napoca