In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au pus in executare 46 de mandate de perchezitie domiciliara, la sediile unor persoane juridice din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Salaj, Alba, Bihor, Bacau, Suceava, Covasna, Brasov, Bucuresti - Sectoarele 2 si 3, banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala.Activitatile au vizat documentarea a doua ... citeste toata stirea