"Acolo de obicei stau smecherasii si nesimtitii carora le e lene sa parcheze". Probleme mari cu parcarile neregulamentare in zona Mall-ului Platinia

Parcarile neregulamentare sunt o problema majora in multe cartiere din Cluj-Napoca, iar zona Mall-ului Platinia nu face exceptie. Soferii care parcheaza ilegal creeaza haos si pot pune in pericol siguranta circulatiei, dar si confortul celorlalti participanti la trafic, spun clujenii."Va scriu astazi pentru a readuce in atentie problema parcarii neregulamentare in zona Mall-ului Platinia, o situatie care persista de mult timp si care afecteaza semnificativ siguranta biciclistilor.Am observat ... citește toată știrea