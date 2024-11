Acoperisul unei case din Cluj, cuprins de flacari, in toiul noptii! Pompierii au intervenit de urgenta

Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la o casa de strada Nicolae Teclu din Turda, in jurul orei 3:00.La fata locului au ajuns de urgenta pompierii, care au lichidat rapid incendiul.,,Incendiul s-a manifestat la acoperisul unei case de locuit, pe o suprafata de aproximativ 5mp in jurul ... citește toată știrea