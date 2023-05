Un acrobat profesionist a mers pe sarma, la Rimetea, judetul Alba, intre doua stanci, la zeci de metri inaltime. Evenimentul a avut loc luni dimineata, de 1 mai. Acrobatul avea coarda de siguranta, nefiind in pericol.Acrobatul a intins o sarma intre doua stanci pe Piatra Secuiului, la sute de metri altitudine, la fel ca acrobatul francez Philippe Petit, care pe 7 august 1974 a patruns in Turnurile Gemene din New York, a urcat pe acoperis, a atins un cablu de otel, dupa care a umblat pe sarma ... citeste toata stirea