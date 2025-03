Acte de vandalism in Cluj-Napoca, in cartierul Gheorgheni. Soferii au gasit holsuruburi in cauciucurile masinilor lasate in parcare

Un locuitor din cartierul Gheorgheni a semnalat un posibil act de vandalism care ar putea afecta si alti soferi din zona. Intr-o postare publica, acesta a relatat ca, intr-un interval de aproximativ o luna, a descoperit in mod repetat holsuruburi infipte in cauciucurile din spate ale masinii sale. Situatia ridica suspiciuni, avand in vedere ca elementele au fost gasite in pozitii care ar putea sugera o actiune intentionata.Autorul postarii a lansat un apel catre alti soferi din cartier pentru ... citește toată știrea