Actiune a politistilor rutieri pe drumurile din Cluj, soferii si pasagerii ucrainieni au primit cafea, ceai si sfaturi

Actiune de prevenire a accidentelor pe drumurile din Cluj in contextul in care tot mai multi refugiati ucrainieni tranziteaza zona.O actiune in acest sens a fost organizata azi de politistii rutieri din Cluj. "Avand in vedere faptul ca in ultimele zile, drumurile au devenit mai aglomerate, dat fiind faptul ca tot mai multi cetateni ucraineni sunt prezenti in trafic, iar pentru a evita producerea unor evenimente rutiere, politistii au desfasurat activitati de prevenire in acest sens", arata ... citeste toata stirea