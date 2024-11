Actiune de amploare a politistilor azi in Turda.Astfel, azi de la ora 8 dimineata politistii din Turda, alaturi de structuri din domeniul ordinii publice, politiei rutiere, investigatiilor criminale si investigarea criminalitatii economice, desfasoara o actiune cu efective marite pe raza municipiului si a comunelor arondate. La activitati participa si jandarmi, precum si reprezentanti ai Garzii Forestiere si Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. "Actiunea are ca scop ... citește toată știrea