Actiune de amploare a politistilor clujeni in aceasta dimineata pe drumurile publice din Cluj, zeci de masini verificate, 10 amenzi date in 3 ore

Actiune de amploare a politistilor clujeni in aceasta dimineata pe drumurile publice din Cluj, zeci de masini verificate.Actiunea a avut loc timp de trei ore, de la 6 dimineata, context in care s-a verificat modul in care se efectueaza transportul public de persoane, dupa cum precizeaza IPJ Cluj. Cu un drum, politistii au urmarit depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice si care astfel, pun in pericol siguranta participantilor la trafic.In cadrul ... citeste toata stirea