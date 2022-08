Actiune de amploare a politistilor ieri in Campia Turzii, zeci de persoane legitimate, amenzi de mii de euro.Actiunea a avut loc ieri intre orele 10 si 13, a fost una de amploare, in care au fost implicati politistii de la sectia de politie rurala, cei de la Politia Municipiului, plus jandarmi din Turda si de la gruparea mobila din Cluj-Napoca. "In acest sens, au fost efectuate activitati specifice de verificare a conducatorilor auto, dar si a pietonilor, in locurile si mediile aglomerate sau ... citeste toata stirea