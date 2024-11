Actiune de amploare a politistilor ieri in cea mai mare comuna din Romania, Floresti, zeci de masini au fost oprite in trafic, zeci de persoane au fost legitimate.Actiunea a fost derulata ieri de Sectia 6 Politie Rurala Floresti, impreuna cu Politia Locala Floresti si Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca; au fost legitimate 84 de persoane, iar 68 de autovehicule au fost oprite pentru control in trafic. Totodata au fost verificati noua operatori economici, inclusiv sali de jocuri de noroc, ... citește toată știrea