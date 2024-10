Actiune de amploare a politistilor in aceasta dimineata in Huedin, de la ora 4 dimineata, 40 pe strazi, pun in aplicare trei mandate de perchezitie

Actiune de amploare a politistilor in aceasta dimineata in Huedin, de la ora 4 dimineata, 40 de efective pe strazi, pun in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara in legatura cu infractiuni silvice.Astfel, azi incepand cu ora 4 dimienata peste 40 de efective din cadrul Politiei Orasului Huedin, impreuna cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj, desfasoara o ampla actiune in orasul Huedin si in comunele arondate. Actiunea beneficiaza de sprijinul Politiei Canine, Inspectoratului de ... citește toată știrea