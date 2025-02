Actiune de amploare a politistilor intr-o comuna intens circulata din Cluj, prin care trece cel mai periculos drum din judet, s-au dat amenzi de 13.000 de euro in cateva ore.Actiunea a avut loc intre orele 22 si 3 dimineata in noaptea de 15 spre 16 februarie, in comuna clujeana Poieni, traversata de DN1E60, cel mai pericuos drum din Cluj. Au fost verificate peste o suta de masini si legitimate 151 persoane. Actiunea a fost derulata de politistii din Huedin ajutati de Serviciul de Investigare ... citește toată știrea