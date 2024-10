Actiune de amploare in Cluj! Peste 40 de politisti si jandarmi pe strazi/ Trei perchezitii domiciliare - VIDEO

O actiune de amploare a fost organizata in noaptea de marti spre miercuri in Huedin, judetul Cluj.Concret, peste 40 de efective din cadrul Politiei Orasului Huedin, impreuna cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj, au desfasurat o razie in Huedin si comunele arondate.Scopul raziei este prevenirea si combaterea faptelor violente si asigurarea disciplinei in trafic, vizand identificarea si sanctionarea soferilor ... citește toată știrea