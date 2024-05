Actiune de amploare intr-un oras din Cluj a politistilor, s-a lasat cu amenzi de mii de euro intr-o noapte.Astfel, in cursul noptii de 11 spre 12 mai intre orele 22 si 4 dimineata politistii din Gherla au organizat si derulat o actiune pentru combaterea conducerii vehiculelor sub influenta alcoolului si a substantelor psihoactive, in vederea cresterii gradului de disciplina rutiera in Gherla si comunele Dabaca si Bontida. Rezultatul - aproximativ 140 de autovehicule verificate si 160 de ... citește toată știrea