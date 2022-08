Actiune de amploare pe strazile din Huedin, in doar cateva ore s-au dat amenzi de mii de euro.Actiunea a avut loc intre 26 si 28 august, adica in weekend, cand pe strazile din Huedin au descins politstii din localitate, cu jandarmi. Astfel, vineri intre orele 20 si 24 au fost controlate aproximativ doua sute de persoane si aproape o suta de masini. Rezultatul - 41 de contraventii constatate, cu amenzi de 16.000 de lei, adica 3.200 de euro. Totodata au fost retinute 9 permise de conducere in ... citeste toata stirea