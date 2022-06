Actiune de amploare pe strazile dintr-un oras din Cluj in aceasta dimineata, in cateva ore au fost date zeci de amenzi de mii de euro.Actiunea a avut loc in Dej, in aceasta dimineata intre orele 6 si 12, in aceasta au fost angrenate efective de politisti din cadrul structurilor de ordine publica, politie rutiera si investigatii criminale, plus politisti rutieri din Gherla, jandarmi si politisti locali. "S-a actionat cu prioritate pentru depistarea persoanelor urmarite in temeiul legii sau a ... citeste toata stirea