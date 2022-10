Actiune de deratizare in Cluj-Napoca efectuata de Coral Impex

Primaria Cluj-Napoca va efectua, in perioada 6 -31 octombrie 2022, o actiune de deratizare pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Actiunea se va desfasura intre orele 8.00 si 16.00. In cazul in care nu va fi posibila desfasurarea actiunii de deratizare din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, durata acesteia se va decala.Deratizarea va fi efectuata cu produsul VARAT PASTA- special conceput pentru combaterea rozatoarelor. Produsul mentionat se regaseste in Registrul produselor ... citeste toata stirea