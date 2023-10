Primaria Cluj-Napoca anunta o actiune de deratizare si tratamente fitosanitare ale arborilor, pe domeniul public din raza municipiului Cluj-Napoca.Astfel, se va efectua, in perioada 9-31 octombrie 2023, o actiune de deratizare pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Actiunea se va desfasura intre orele 8.00-16.00. In cazul in care nu va fi posibila desfasurarea actiunii de deratizare din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, durata acesteia se va decala.Deratizarea va fi ... citeste toata stirea