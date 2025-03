Actiune de ecologizare a unui parau din Ciurila. Clujenii sunt invitati sa isi aduca copiii in natura

In acest weekend, mai multi cetateni ai comunei Ciurila organizeaza o actiune de ecologizare a paraului Prunis si a zonei din jur, iar clujenii sunt invitati sa participe, alaturi de copii. Evenimentul va avea loc sambata, 8 martie 2025, de la ora 10, intr-un punct stabilit de organizatori.Ecologizarea va avea si o parte educativa, in care participantii vor invata cum se testeaza calitatea apei, dar si despre impactul gunoiului aruncat in natura. "Vom face, ca de obicei, atelier de testarea a ... citește toată știrea