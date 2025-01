Actiune in forta a "baietilor" de la ridicari auto in Cluj! Un sofer a "castigat" o vizita la Someseni

Miercuri, 29 ianuarie, in jurul orei 14:40, un echipaj de la ridicari auto din Cluj-Napoca au intervenit in Cartierul Marasti, strada Bucuresti, sa-l "premieze" pe un sofer cu o vizita in Someseni.Mai exact, conducatorul auto a parcat neregulamentar masina, motiv pentru care "baietii" de la ridicari au intervenit rapid. ... citește toată știrea