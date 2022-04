Actiune memorabila a ISU Cluj. O femeie a nascut in drum spre spital - FOTO

Echipajul SMURD de la Garda de Interventie Gilau a avut parte de o misiune memorabila in localitatea Maguri Racatau. In jurul orei 16:00, colegii nostri au fost solicitati sa transporte la spital o femeie insarcinata in 40 de saptamani, care resimtea deja contractii. Paramedicii si-au dat seama ca o nastere este iminenta, asa ca au tras pe dreapta si au asistat-o pe mamica.In cele din urma, aceasta a nascut in ambulanta o fetita perfect sanatoasa, de doua kilograme si jumatate. Bucuroasa, ... citeste toata stirea