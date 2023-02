Actiuni de deszapezire si de combatere a poleiului pe drumurile judetene! Au fost folosite 770 de tone de material antiderapant

Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna in judetul Cluj! 770 de tone de material antiderapant au fost folosite in actiunile de deszapezire si de combatere a poleiului pe drumurile judetene.Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de miercuri, 1 februarie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate traficului rutier. Totusi, din cauza caderilor de zapada si a temperaturilor sub zero grade ... citeste toata stirea