Activi pentru viitor- un proiect al "Colegiului National Mihai Viteazu" Turda

Elevii Colegiului National "Mihai Viteazul" Turda deruleaza in aceasta perioada proiectul "Activi pentru viitor ", finantat de Consiliul Judetean Cluj si Asociatia Parintilor din scoala. Acest proiect cuprinde mai multe activitati care au ca scop educarea elevilor pentru cetatenie democratica. Una dintre activitati s-a desfasurat in cadrul Zilelor Colegiului si a avut loc in Sala Mare a Primariei Turda, in data de 30 mai. Activitatea intitulata "Mecanisme decizionale la nivel local" s-a bucurat ... citeste toata stirea