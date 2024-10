Activistii clujeni, avertisment distrugeri masive in Faget: "Moare Fagetul. Daca nu va treziti, va fi cartierizat si privatizat"/ Au lansat o petitie

Activista Alina Chiriac avertizeaza: "Fagetul, paradisul verde de langa Cluj, in pericol iminent!Alina Chiriac, activista de mediu stabilita in comuna Ciurila, a lansat recent un apel alarmant pe grupul de Facebook Clujul Civic , tragand un semnal de alarma cu privire la distrugerile care au loc in padurea Faget, o zona recunoscuta pentru biodiversitatea sa. Intr-o postare ampla, Chiriac sustine ca dezvoltarile necontrolate continua sa afecteze habitatele protejate."Se intampla la marginea ... citește toată știrea