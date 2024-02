Activistii de pe grupul Clujul Civic, despre Magistrala de Metrou, dupa datele din bugetul local: De sapat "NOSA" se sape cam nimic nici in acest an, in ciuda tuturor "OSA"

"Metroul din Cluj este un proiect matur. Metroul din Cluj, din punctul meu de vedere, trebuie sa recupereze foarte rapid, daca dorim sa aiba sansa sa fie finalizat in 2026. Cred ca domnul primar trebuie sa-si asume ca anul acesta sa vedem rezultate la acel metrou.N-as vrea ca aceasta investitie sa ramana a statului sau a autoritatii locale. Este o investitie care este utila pentru clujeni. Dar acum si legislatia in domeniul achizitiilor, in domeniul achizitiilor, acest periplu de contestatii ... citește toată știrea