Mai multe activitati sunt propuse in cadrul Somes Delivery, sambata, 21 octombrie, la Apahida, parte a campaniei prin care activstii din Cluj vor sa atraga atentia asupra potentialului raului Somes. In cadrul evenimentelor este programat si un tur cu bicicletele de la Cluj, la Apahida, prin zona industriala a orasului, cu incepere de la 9.30 din Piata Unirii."Ultima oprire a caravanei Somes Delivery din cadrul Campaniei Somesul Culoar Verde- Albastru are loc in 21 octombrie, in comuna Apahida, ... citeste toata stirea