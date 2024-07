Activitati pentru copii si nu numai la biblioteca judeteana din Cluj, accesul e gratuit pe baza abonamentului.Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" din Cluj anunta ca organizeaza in urmatoarele doua luni - iulie si august - o serie de activitati sub genericul Vacanta la biblioteca, "o alternativa pentru copii si adolescenti de petrecere a vacantei estivale".Programul va cuprinde Clubul lecturii de vacanta cu tema "Povestea hartiei - de la realizare la reciclare" ce va avea loc in perioada 1 ... citește toată știrea