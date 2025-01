Actorul american de origine romana, Sebastian Stan, a castigat un glob de aur pentru rolul din "A Different Man"/Lista premiilor

Actorul de origine romana Sebastian Stan a obtinut prima sa victorie la Globurile de Aur pentru "A Different Man". In film, Stan joaca rolul unui barbat cu neurofibromatoza. In discursul sau de acceptare, Stan a incurajat acceptarea si sustinerea rolurilor incluzive. "Ignoranta si disconfortul nostru cu privire la handicap si desfigurare trebuie sa inceteze acum", a spus el.Stan a vorbit, de asemenea, despre primirea celuilalt rol recent al sau, cel al fostului presedinte Donald Trump in "The ... citește toată știrea