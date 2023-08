Actorul Bob Radulescu a intrebat clujenii cat de urat miroase in zona in care locuiesc.,,Dragi clujeni, cat de rau pute Cluju' unde locuiti?Va rog sa-mi raspundeti pe o scara de la 0 la Alin Tise. Va multumesc.", a scris actorul intr-o postare de pe pagina sa.Raspunsurile nu au ezitat sa apara, cei mai multi dintre clujeni simtind duhoarea infernala, indiferent de zona in care locuiesc.,,Miroase si in Borhanci de o dam in hepatita curand!", ,,Aici in Iris putoarea depaseste scara Alin Tise ... citeste toata stirea