Cunoscutul actor clujean Bogdan Bob Radulescu a explicat ca Ardealul este consacrat prin ordine si disciplina, dar recunoaste ca ungurii au ceva in plus."Eu nu inteleg asta, sa cresti in Cluj si sa ai tot timpul un dinte impotriva ungurilor. Noi, la Cluj aveam treaba asta de gospodarii, de competitie, trebuia sa fie ordine si disciplina, curat si sa fim gospodari. Am simtit tot timpul, la noi in Cluj, ca ungurii au avut ceva in plus. Si fii atent de ce! Ungurii, care dupa 900 de ani de imperiu ... citeste toata stirea