Actorul clujean Bob Radulescu, apel amar dupa decizia CCR: "Haideti sa ne inscriem cu totii in servicii, ca altfel nu avem cum schimba nimic in tara asta!"

"Haideti sa ne inscriem cu totii in servicii, ca altfel nu avem cum schimba nimic in tara asta!" - indemnul amar al actorului clujean Bob Radulescu dupa decizia CCR de anulare a primului tur de scrutinActorul clujean Bob Radulescu a reactionat cu dezamagire dupa decizia controversata a Curtii Constitutionale de a anula primul tur al alegerilor prezidentiale. Acesta a scris pe retelele sociale o concluzie amara:"Haideti sa ne inscriem cu totii in servicii, ca altfel nu avem cum schimba nimic ... citește toată știrea